 Alanyaspor, İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı! Galibiyet golü son dakikada geldi

10 Aralık 2023 16:16 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 16:19

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Alanyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede konuk ekip, Novais'in 89. dakikada attığı penaltı golüyle 3 puana uzandı.

Fatih Tekke yönetiminde puanını 14'e yükselten Akdeniz ekibi, 17.sırada yer aldı.

Son sırada bulunan İstanbulspor ise 8 puanla küme düşme hattına demir attı.

İSTANBULSPOR 0-1 ALANYASPOR YAZILI ÖZET

17. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Orta alandan ceza sahasına doğru ilerleyen Oğuz Aydın'ın kaleyi cepheden gören şutunda, top az farkla direğin dibinden dışarıya gitti.

40. dakikada Corendon Alanyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza yayı gerisinden Sisto'nun şutunda kaleciden dönen topu defansta Okan Erdoğan uzaklaştırdı.

43. dakikada bu kez İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Duhaney'in ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselemeyen Ndao'nun yaptığı etkisiz kafa vuruşunda, ceza alanından uzaklaşan meşin yuvarlağı rakip savunma kontrol etti.

69. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun uzak direğe doğru ortasında kale önünde Eduardo'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

86. dakikada Corendon Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima, Traore ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye gitti.

87. dakikada pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

89. dakikada penaltı atışını kullanan Novais, kaleci ve topu farklı köşelerle buluşturarak Corendon Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

İSTANBULSPOR - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Dk. 90 Vefa Temel), Muammer Sarıkaya, Loshaj, Jackson (Dk. 61 Vorobjovas), Ndao (Dk. 78 Mendy), Ethemi ( Dk. 78 Sambissa), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Traore)

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto (Dk. 90+6 Hadergjonaj), Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais (Dk. 90+6 Fatih Aksoy), Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto (Dk. 65 Fer), Cordova (Dk. 65 Eduardo)

Gol: 89 Novais (Penaltıdan) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Richard, Dk. 90 Novais (Alanyaspor), Dk. 90+3 Vorobjovas (İstanbulspor)