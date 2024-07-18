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Alex de Souza, Burdurlu kadınların ürettiği top atölyesini gezdi

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Alex de Souza, Burdurlu kadınların ürettiği top atölyesini gezdi
Antalyaspor, Futbol Topu, Haber

Spor Haberleri

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, yeni sezon kampının yapıldığı Burdur'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Brezilyalı hoca, futbol topu diken kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza, "Burdur Top Dikim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" atölyesini gezdi.

Kooperatif başkanı Aysel Özcan, yaptığı açıklamada, Alex de Souza'ya Antalyaspor Burdur'a kampa geldiğinde futbol topu dikip hediye ettiklerini söyledi.

Alex'in bunun üzerine merak edip topun üretildiği atölyeye geldiğini ifade eden Özcan, Alex'e atölyeyi gezdirdiklerini ve futbol topunun yapılışını anlattıklarını dile getirdi.

Alex de Souza, Burdurlu kadınların ürettiği top atölyesini gezdi - 1. Resim

AYSEL ÖZCAN: ALEX BEĞENEREK ATÖLYEMİZDEN GİTTİ

Alex'in atölyelerini beğendiğini aktaran Özcan, "Alex'e atölyemizde Fransa için yaptığımız bocce toplarını da gösterdik, onları da çok beğendi. Kendisine de bir set hediye ettik. Merak ettiklerini sordu biz de cevapladık. Beğenerek atölyemizden gitti. Biz de çok memnun olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Alex de Souza, Burdurlu kadınların ürettiği top atölyesini gezdi - 2. Resim

Atölyede 17 kadının futbol, voleybol, Amerikan futbolu, bocce toplarını hem el hem de makine dikimiyle ürettiklerini vurgulayan Özcan, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, FIFA standartlarında üretim yapma belgesini de aldıktan sonra bütün kulüplere top verebilmek. Ona da ulaşacağımızdan eminim, başvurumuzu yaptık belgemizi bu yıl sonuna kadar alacağız."

Atölyede çalışan kadınlardan Fatma Yıldırım da ziyaretten memnuniyet duyduklarını, Alex'in "sevecen" biri olduğunu ve imza vererek kendileriyle fotoğraf çektirdiğini anlattı.

Düzenleyen:  - Spor
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