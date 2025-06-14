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Ali Koç'tan beklenmedik hamle! İlk adımı attı, işte yıldız isme yaptığı teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ali Koç&#039;tan beklenmedik hamle! İlk adımı attı, işte yıldız isme yaptığı teklif
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmek için geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. Koç, yıldız bir futbolcunun transferi için bizzat devreye girdi, yaptığı teklif ortaya çıktı.

Önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için harekete geçen Fenerbahçe'de hedef orta saha. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya giden başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. 

Başkan Koç, İngiltere'de yıldız isim için kritik bir girişimde bulundu.

YILDIZ İSİM İÇİN BİZZAT DEVREDE

Transfer çalışmalarına bizzat dahil olan Koç'un, Yves Bissouma için girişimlere başladığı belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre; Koç, İngiltere'de hem Tottenham yetkilileriyle hem de Malili oyuncunun menajeriyle bir araya geldi.

Başkan Koç, Bissouma'nın menajerine hedeflerinden ve Fenerbahçe'nin vizyonundan bahsetti. Önümüzdeki günlerde oyuncuyla da bir görüşme yapılacak. Bundan sonraki ayağı ise futbol direktörü Devin Özek yürütecek.

Ali Koç'tan beklenmedik hamle! İlk adımı attı, işte yıldız isme yaptığı teklif - 1. Resim

ÖNERİLEN RAKAM 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Tottenham'dan yıllık 2 milyon 860 milyon euro brüt maaş alan 28 yaşındaki orta sahaya net 5 milyon euro maaş önerdiği belirtildi. Tottenham'a da 15 milyon euro teklif edildi.

44 MAÇTA SÜRE ALDI

Bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Yves Bissouma, 2 bin 514 dakika süre alırken, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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