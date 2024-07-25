Ali Koç'tan Mehmet Serpil'e başkan yardımcılığı teklifi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeniden başkanı seçilen Ali Koç, yönetim kurulunda yer alan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Serpil'e başkan yardımcılığı görevini teklif etti. Serpil, bu teklifi teşekkür ederek geri çevirdi. Ayrıca Ali Koç, yeni seçilen federasyon hakkında açıklama yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın gerçekleşen toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir kez daha başkan seçildi. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Serpil ise yönetim kurulunda yer alan isimlerden oldu.

SERPİL, KABUL ETMEDİ

Ali Koç, Mehmet Serpil'e Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkana yardımcılığını teklif etti ancak Mehmet Serpil teklifi kabul etmedi.

YENİ FEDERASYONA DESTEK OLMAMIZ LAZIM

Ali Koç yaptığı açıklamada, "İnşallah hep beraber yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz. Yeni gelen federasyon başkanı İbrahim Bey ve ekibine de hayırlı uğurlu olsun. Bizler de Kulüpler Birliği olarak yeni federasyona destek olmamız gerekir" dedi.