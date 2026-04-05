ALİ NACİ KÜÇÜK - Futbol ciddi bir iştir! Mücadele etmeden kazanılmaz!

Bu sözler kadro kalitesi, oyuncu niteliği olarak rakibi Trabzonspor’un çok önünde olan Galatasaray’a.

Galatasaray, oyun konsantrasyonu, ciddiyet ve oyun kurgusu anlamında kötü bir sınav verdi.

Sanki Galatasaraylı oyuncular tatilden dönememiş gibiydi.

Barış Alper, Singo ve 2. yarı oyuna gren Eren Elmalı dışında iyi mücadele ve performans veren oyuncusu yoktu…

İcardi mirasından yiyor

Trabzonspor ise tam tersi, Karadeniz’in hırçın dalgaları gibi kırdı Galatasaray’ın kolunu, kanadını.

Jakobs’a havlu attırdı Pina. Golde bu kanattan geldi.

Galatasaray maça tutuk başladı ve ilk şutta golü yedi. Galatasaray orta sahası kolay geçildi.

Torreira, Lemina gibi isimler kariyerinin en kötü maçlarından birine imza attı.

İcardi ise yine mirasından yedi, bize pozitif yazacak tek kesit sunamadı.

Yine sınıfta kaldı. Durum böyle olunca Galatasaray 2. yarının başında beraberliği yakalasa da skoru koruyamadı.

Trabzonspor hak etti

Barış Alper çok mücadele etti, zaman zaman arkadaşlarına reaksiyon gösteremediği için isyan etti. Ve bu isyanında baştan sona haklı idi.

Oulai, Muçi ve Batagov’dan mahrum ve dar bir kadrosu olan Trabzonspor, azmin, isteğin, disiplinin, çalışmanın karşılığını aldı.

Kocaman alkış kesinlikle Fatih Tekke’ye. Trabzonspor bu galibiyetle şampiyonluk yarışına ortak oldu ve yarışı da devam ettirdi! Hedefine ulaşması zor da olsa bu mücadelesi ve bütçesi ile benim nazarımda gönüllerin şampiyonu oldu Fatih Tekke’nin Trabzonspor’u.

Maçın adamı: Fatih Tekke

