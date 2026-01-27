Alperen Şengün büyük oynadı, Housten Rockets galip geldi
NBA'de Houston Rockets Alperen Şengün’ün 33 sayılık yıldız performansıyla Memphis Grizzlies’i mağlup etti. Los Angeles Lakers’ta Luka Doncic 46 sayıyla şov yaparak Chicago Bulls galibiyetinin mimarı olurken, Philadelphia 76ers’ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona’nın mücadelesi Hornets yenilgisini önlemeye yetmedi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 33 sayı attığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 108-99 yendi.
Batı Konferansı 4'üncüsü Rockets, Alperen Şengün'ün 33 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma ve Kevin Durant'in 33 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 1 blokluk katkısıyla sezonun 28. galibiyetine ulaştı.
Art arda 3, bu sezon 26. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te Jaren Jackson Jr ve Santi Aldama 17'şer sayı kaydetti.
DONCİC UÇUŞA GEÇTİ
Los Angeles Lakers, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'u 129-118'lik skorla geçti.
Batı Konferansı 5'incisi Lakers'ta Luka Doncic 46 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, LeBron James 24 ve Rui Hachimura 23 sayıyla sezonun 28. galibiyetinde önemli rol oynadı.
Bulls'ta Coby White'ın 23 ve Ayo Dosunmu'nun 20 sayısı, bu sezonki 23. yenilgiyi önleyemedi.
ADEM BONA 76ERS'IN MAĞLUBİYETİNİ ENGELLEYEMEDİ
Milli basketbolcu Adem Bona ise Philadelphia 76ers'ın Charlotte Hornets'a 130-93 yenildiği müsabakayı 2 sayı, 2 ribaunt, 2 top çalmayla tamamladı.