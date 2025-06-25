Altay'da bir ayrılık daha! Arda Gezer sosyal medya hesabından duyurdu

Altay'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Gezer, siyah beyazlı kulüple yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi, ilk olarak takımdaki deneyimli oyunculardan Murat Uluç, Deniz Kadah ve Sefa Özdemir’in sözleşmelerini 2 yıl daha uzatırken, Kuban Altunbudak ile de anlaşamayıp yollarını ayırdı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEREK AYRILDI

Siyah beyazlılara son olarak veda eden isimse Arda Gezer oldu. 22 yaşındaki oyuncu, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu.

"TEŞEKKÜRLER BÜYÜK ALTAY"

Arda Gezer’in yaptığı açıklama şöyle: