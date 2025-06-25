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Altay'da bir ayrılık daha! Arda Gezer sosyal medya hesabından duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Altay&#039;da bir ayrılık daha! Arda Gezer sosyal medya hesabından duyurdu
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Altay'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Gezer, siyah beyazlı kulüple yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi, ilk olarak takımdaki deneyimli oyunculardan Murat Uluç, Deniz Kadah ve Sefa Özdemir’in sözleşmelerini 2 yıl daha uzatırken, Kuban Altunbudak ile de anlaşamayıp yollarını ayırdı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEREK AYRILDI

Siyah beyazlılara son olarak veda eden isimse Arda Gezer oldu. 22 yaşındaki oyuncu, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Altay'da bir ayrılık daha! Arda Gezer sosyal medya hesabından duyurdu - 1. Resim

"TEŞEKKÜRLER BÜYÜK ALTAY"

Arda Gezer’in yaptığı açıklama şöyle:

"6 yaşında spor okulunun kapısından içeri girdiğim, her yaş kategorisinde gururla formasını taşıdığım, mücadele ettiğim; yeri geldiğinde güldüğüm, yeri geldiğinde ağladığım Büyük Altay'dan ayrılmış bulunuyorum.

Başta değerli hocalarım olmak üzere, üzerimde emeği olan tüm yöneticilere, takım arkadaşlarıma ve kardeşlerime gönülden teşekkür ederim. Büyük Altay'ın en kısa sürede hak ettiği yerlere geleceğinden en ufak bir şüphem yok. Her zaman kalbimde olacaksın. Teşekkürler Büyük Altay."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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