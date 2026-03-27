Anadolu Ajansı
Anadolu Efes, Real Madrid'e mağlup oldu
EuroLeague'in 34. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 82-71 mağlup oldu.
Movistar Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 21-11 önde tamamladı. İkinci periyotta skorer bir performans sergileyen Real Madrid, devre arasına 42-33 üstünlükle girdi.
İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği mücadeleyi 82-71 kazandı.
Madrid ekibinde Trey Lyles, 14 sayıyla mücadele etti. Anadolu Efes'te ise Jordan Lloyd'un 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Real Madrid, 22. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 24. yenilgisini yaşadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR