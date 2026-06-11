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Anadolu Efes'in acı günü! Antrenör Serhat Güneş hayatını kaybetti
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda atletik performans antrenörü olarak görev yapan Serhat Güneş, hayata veda etti.
Özetle DinleAnadolu Efes'in acı günü! Antrenör Serhat Güneş ha...
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Anadolu Efes'in atletik performans antrenörü Serhat Güneş, yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakımda süren tedavinin ardından hayatını kaybetti.
- Anadolu Efes'in atletik performans antrenörü Serhat Güneş vefat etti.
- Güneş, yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.
- Anadolu Efes kulübü, Güneş'in vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu açıkladı.
- Kulüp, çalışma arkadaşına rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
- Basketbol camiasından birçok kulüp ve oyuncu başsağlığı mesajları yayımladı.
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Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakımda tedavi gören Anadolu Efes'in atletik performans antrenörü Serhat Güneş, hayatını kaybetti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2 Mayıs Salı günü ani bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren atletik performans antrenörümüz Serhat Güneş'in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Serhat" ifadeleri kullanıldı.
Basketbol camiasından birçok kulüp ve oyuncu, eski basketbolcu Serhat Güneş için başsağlığı mesajları yayımladı.
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