Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda atletik performans antrenörü olarak görev yapan Serhat Güneş, hayata veda etti.

Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakımda tedavi gören Anadolu Efes'in atletik performans antrenörü Serhat Güneş, hayatını kaybetti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2 Mayıs Salı günü ani bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren atletik performans antrenörümüz Serhat Güneş'in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Serhat" ifadeleri kullanıldı.

Basketbol camiasından birçok kulüp ve oyuncu, eski basketbolcu Serhat Güneş için başsağlığı mesajları yayımladı.

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