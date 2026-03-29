Türkiye Gazetesi
Arabistan'da sürpriz Marius Sumudica kararı
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Akhdoud, kötü gidişatın ardından teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı; ligde düşme hattında bulunan ekip, 14 maçta yalnızca 2 galibiyet alarak beklentilerin uzağında kaldı.
Spor
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Akhdoud, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.
- Marius Sumudica, Al-Akhdoud'da 14 maça çıktı.
- Bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşandı.
- Al-Akhdoud, bu süreçte maç başına 0.57 puan ortalaması tutturdu.
- Suudi ekibi, ligde 13 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında yer alıyor.
- Marius Sumudica daha önce Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Akhdoud'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Al-Akhdoud'da 14 maça çıktı. Sumudica'nın takımı, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Al-Akhdoud, bu süreçte 0.57 maç başına puan ortalamasında kaldı.
Suudi ekibi, ligde 13 puanla 17. sırada yer alıyor ve küme düşme hattında bulunuyor.
DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE ÇALIŞTI
55 yaşındaki çalıştırıcı; ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.
