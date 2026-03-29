Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Akhdoud'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Al-Akhdoud'da 14 maça çıktı. Sumudica'nın takımı, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Al-Akhdoud, bu süreçte 0.57 maç başına puan ortalamasında kaldı.

Suudi ekibi, ligde 13 puanla 17. sırada yer alıyor ve küme düşme hattında bulunuyor.

DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE ÇALIŞTI

55 yaşındaki çalıştırıcı; ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.

