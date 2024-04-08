Arda Güler Carlo Ancelotti'yi allak bullak etti: "Bunlar yüzünden..." Real Madrid'e vedasına günler kala flaş hareket

Real Madrid'deki geleceği merak edilen Arda Güler'in antrenmanda yaptığı bir hareket sonrası Carlo Ancelotti allak bullak oldu. Sezon sonunda kiralık olarak başka bir takımın yolunu tutacağı iddia edilen Güler gündemde kalmaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Manchester City ile karşılaşacak. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i maç kadrosuna dahil etti.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMESİ GÜNDEMDE

Öte yandan Güler'in, Real'deki geleceği merak konusu. 19 yaşındaki genç yıldızın sezon sonunda 11'de oynaması garanti olan bir takıma kiralanacağı iddia ediliyordu. Listenin başındaki takım ise Sevilla.

ANCELOTTI'YI ALLAK BULLAK ETTİ

Ancelotti'nin öğrencileri önceki gün Manchester City maçı için taktik antrenman gerçekleştirdi. Teknik adam Luka Modric, Arda Güler ve Brahim Diaz'dan dar alanda konumlanan Rüdiger, Tchouameni, Kroos, Carvajal ve Mendy'e karşı hücum yapmalarını istedi.

Fanatik'in İspanyol basınından derlediği habere göre; ataklardan birinde Modric orta sahayı geçti ve topu, Arda Güler'le buluşturdu. Genç yıldız da gol atması için topu Joselu'ya attı. İddiaya göre tam bu esnada Ancelotti oyunu durdurdu. Modric ve Güler'i işaret eden İtalyan çalıştırıcı "Bunlar kadro kurmamı zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.