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    Arda Güler Real Madrid Mallorca maçı kadrosunda var mı, oynayacak mı? Arda Güler Real Madrid forması ile ilk maçına ne zaman çıkacak?

    Arda Güler Real Madrid Mallorca maçında oynayacak mı, kadroda mı? | Arda Güler Real Madrid’e transfer olduktan sonra uzun bir sakatlık dönemi geçirdi. Sakatlığının ardından yeni yeni kendini toparlayan genç yıldızın ilk Real Madrid maçı merakla bekleniyor. Peki Arda Güler Mallorca maçında oynayacak mı, kadroda mı? İşte detaylar…

    Arda Güler Real Madrid Mallorca maçı kadrosunda var mı, oynayacak mı? Arda Güler Real Madrid forması ile ilk maçına ne zaman çıkacak?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Arda Güler Mallorca maçında oynayacak mı, kadroda mı? Arda Güler’in ilk Real Madrid maçına çıkacağı tarih merakla bekleniyordu. Real Madrid 3 Ocak’ta Mallorca ile oynayacak. Peki Arda Güler Mallorca maçında forma giyecek mi? İşte Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’den açıklamalar…

    ARDA GÜLER REAL MADRİD MALLORCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

    Ancelotti, ligin 19. haftasında yarın Mallorca ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

    İtalyan teknik adam, sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için yarın iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.

    Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya, "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar." ifadelerini kullandı.

    ARDA GÜLER MALLORCA MAÇI KADROSUNDA MI?

    Türk yıldız Arda Güler, Real Madrid'in Mallorca ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.

    Arda Güler Real Madrid Mallorca maçı kadrosunda var mı, oynayacak mı? Arda Güler Real Madrid forması ile ilk maçına ne zaman çıkacak?

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Real Madrid
    Haberler > Spor > Arda Güler Real Madrid Mallorca maçı kadrosunda var mı, oynayacak mı? Arda Güler Real Madrid forması ile ilk maçına ne zaman çıkacak?
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