İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Arda Güler'in asist yaptığı maçta Real Madrid, konuk ettiği Real Betis'i 5-1 mağlup etti.

LaLiga'nın 19. hafta mücadelesinde Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, Real Betis ile karşı karşıya geldi.

GARCIA'DAN HAT-TRICK

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Real Madrid, Betis'i 5-1 mağlup etti.

Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren golleri 20, 50 ve 82. dakikalarda Gonzalo Garcia, 56. dakikada Raul Asencio ve 90+4. dakikada Fran Garcia kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 66. dakikada Cucho Hernandez'den geldi.

ARDA GÜLER ASİST YAPTI

Milli futbolcumuz Arda Güler, sonradan dahil olduğu maçta Gonzalo Garcia'nın üçüncü golünde asisti yapan isim oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda 26. maçına çıkan Arda Güler, 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

REAL TAKİBİ SÜRDÜRDÜ

Bu galibiyetle puanını 45 yapan Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Real Betis ise 28 puanla 6. sırada kaldı.

