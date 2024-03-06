Arda Güler'in kayıp ikizi ortaya çıktı! Taraftarlar gözlerine inanamadı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Mart 2024 15:50 - Güncelleme: 6 Mart 2024 15:51 - Güncelleme:

Real Madrid, Arda Güler, Sosyal Medya, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'e benzeyen bir kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle transfer olan Arda için 'kayıp ikiz kardeş' esprileri yapıldı.