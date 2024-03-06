Arda Güler'in kayıp ikizi ortaya çıktı! Taraftarlar gözlerine inanamadı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'e benzeyen bir kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle transfer olan Arda için 'kayıp ikiz kardeş' esprileri yapıldı.
İspanya'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, sosyal medyada gündem oldu.
Bir lokanta çalışanın Arda'ya aşırı derecede benzemesi taraftarların dikkatini çekti.
Kısa sürede viral olan videoya binlerce yorum yapıldı.
Türk taraftarlar, Arda Güler için 'kayıp ikiz kardeşi' esprileriyle göndermede bulundu.
ARDA GÜLER İÇİN ATILAN YORUMLAR
Kaynak: Türkiye Gazetesi