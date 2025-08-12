Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aslan imkansızın peşinde! Galatasaray son transfer bombasını patlatıyor

Aslan imkansızın peşinde! Galatasaray son transfer bombasını patlatıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Aslan imkansızın peşinde! Galatasaray son transfer bombasını patlatıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar peşinde olan Galatasaray, Osimhen ve Sane'nin ardından bomba transferin peşinde. Aslan'ın Inter'den Benjamin Pavard'ın peşinde olduğu öğrenildi.

Son şampiyon Galatasaray, 2025-2026 sezonunda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmak için transfer çalışmalarına son gaz devam ediyor. Victor Osimhen ve Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Aslan, transfer süreci bitmeden yıldız bir ismi İstanbul'a getirmenin peşinde.

Muslera'nın yerine kaleye Manchester City'nin eldiveni Ederson'u düşünen Galatasaray, Inter'den Benjamin Pavard için de temasa geçti.

Fransız gazete L'equipe'in haberine göre Galatasaray, Benjamin Pavard'ın transferi için görüşmelere başladı. Transferin çok zor olarak görüldüğü vurgulanan haberde Fransız yıldıza Avrupa kulüplerinin ilgisi olduğu vurgulandı.

Pavard'ın Galatasaray'a gelmesinin imkansız olmadığı belirten L'equipe, Galatasaray'ın transfer yarışında önde olduğu iddia etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır.
