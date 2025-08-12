Aslan imkansızın peşinde! Galatasaray son transfer bombasını patlatıyor

Son şampiyon Galatasaray, 2025-2026 sezonunda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmak için transfer çalışmalarına son gaz devam ediyor. Victor Osimhen ve Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Aslan, transfer süreci bitmeden yıldız bir ismi İstanbul'a getirmenin peşinde.

Muslera'nın yerine kaleye Manchester City'nin eldiveni Ederson'u düşünen Galatasaray, Inter'den Benjamin Pavard için de temasa geçti.

Fransız gazete L'equipe'in haberine göre Galatasaray, Benjamin Pavard'ın transferi için görüşmelere başladı. Transferin çok zor olarak görüldüğü vurgulanan haberde Fransız yıldıza Avrupa kulüplerinin ilgisi olduğu vurgulandı.

Pavard'ın Galatasaray'a gelmesinin imkansız olmadığı belirten L'equipe, Galatasaray'ın transfer yarışında önde olduğu iddia etti.