Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleriyle buluştuğu toplantıda transfer planından mali denetime, TFF ilişkilerinden hakem tartışmalarına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Önce iki santrfor alacağız” diyen Yıldırım, seçilmesi halinde geçmiş dönemleri inceleteceğini belirtirken, “Adalet olmazsa gereğini yaparız” sözleriyle de gündem yarattı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kulübün eski başkanı Yıldırım, Fenerbahçeli İş Adamları Derneği tarafından organize edilen "Başkan Adayları ile Sohbetler" programına katılarak kongre üyeleriyle bir araya geldi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yıldırım; yeni sezon transfer planlaması, kulübün mali durumu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilişkiler ve hakem tartışmaları hakkında net mesajlar verdi.

TRANSFERDE İSKELET KADRO İÇİN 6 İSİM: "ÖNCE İKİ TANE SANTRFOR ALACAĞIZ"

Futbol A Takımı'nın yeni sezon yapılanmasına dair detayları paylaşan Aziz Yıldırım, sahada görev alacak oyuncuların kendi orijinal mevkilerinde oynatılmasına özel önem vereceklerinin altını çizdi. Transfer çalışmalarında önceliği hücum hattına verdiklerini belirten Yıldırım, "Önce iki tane santrfor alacağız. Ondan sonra 4 oyuncu daha alacağız ve böylece toplam 6 oyuncuyla ana iskeleti tamamlamış olacağız." dedi.

Sezon öncesi hazırlık kampı başlamadan önce bu transferleri bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yıldırım, planlamaya dair şu detayları verdi:

"6 oyuncuyla iskeleti kurduktan sonra duracağız ve duruma bakacağız. Ne zamana kadar? 20 Haziran'dan itibaren, yani sezonu herhalde 20-25 Haziran gibi açarlar; o açılışa kadar bu oyuncuların hepsi takıma katılmış olacak. Ardından ihtiyaca ve takımdan ayrılacak oyunculara göre pozisyonları yeniden elden geçireceğiz."

GEÇMİŞE DÖNÜK 3 DÖNEM İÇİN KAPSAMLI MALİ İNCELEME KARARI

Genel kuruldaki ibra (aklama) oylaması ve mali tablo hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, hem mevcut başkan Ali Koç hem de Sadettin Saran dönemlerini kongrede ibra edeceğini açıkladı. Ancak seçimi kazanıp göreve gelmeleri halinde kulüp bünyesinde çok kapsamlı bir mali inceleme başlatacaklarını duyuran Yıldırım, bu denetime kendi son dönemi olan 2018 yılını da dahil edeceğini belirtti.

Konuyla ilgili kulüp tüzüğüne ve geçmişte yaşanan haciz krizlerine atıfta bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ben kongrede ibra edeceğim ama seçilir de yönetime gelirsek, bütün hesapları, yani 2018 yılındaki Aziz Yıldırım dönemi hesapları da dahil olmak üzere inceleteceğim. Üç dönemi de kamuoyuna ve üyelere detaylıca sunacağım. Eğer orada herhangi bir olay veya usulsüzlük varsa, onunla ilgili kanuni işlemleri de yapacağım. Bunu herkes bilsin ama ibra edeceğim. İbra etmemek kulüpte yeni ve tehlikeli bir yol açar. 2018'de bizi Sportif A.Ş.'de ibra etmediler ve kanun gereği 2 sene beklemek zorunda kaldık. O süreçte bazı yönetici arkadaşların arabalarına, evlerinin üzerine hacizler geldi. Bunun olmaması lazım. Kulüp tüzüğünde yazan, yüzde 10'u aşamaz veya belli sınırları geçemez gibi kurallar var. Bunların sağlanması lazım."

"BU SON GELİŞİM, FENERBAHÇELİ ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN DİYE GİRDİM"

Fenerbahçe başkanlığına bir daha aday olmayacağının altını çizen Aziz Yıldırım, camianın içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, "Kan akıyor... Bu kanı durdurmamız lazım!" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıllar için uyarıda bulunan ve adaylık gerekçesini açıklayan Yıldırım, "Bakın, bu son gelişim. Bir daha gelmem, bunu herkes bilsin. Çünkü benim Fenerbahçe başkanlığına ihtiyacım yok. Artık belli bir yaşa ve pozisyona gelmiş bir insanım. Bundan sonra hayatımı yaşamak istiyorum. Bu yola sırf Fenerbahçeli çocuklar mutlu olsun diye girdim. Fenerbahçe yapılan küçük hatalar yüzünden şampiyon olamadı. Bu camianın şampiyon olması artık şarttır. Eğer bu düzen böyle 20-30 sene daha devam ederse, gelecekte Fenerbahçeli çocuklar çok az olacak." tespitinde bulundu.

TFF VE MHK İLİŞKİLERİ: "ADALET İSTİYORUZ, OLMAZSA GEREĞİNİ YAPARIZ"

Başkan seçilmesi durumunda TFF ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile olan kurumsal ilişkilere dair izleyecekleri politikayı da özetleyen Aziz Yıldırım, kurumlara karşı barışçıl bir tutum sergileyeceklerini ancak adalet taleplerinden taviz vermeyeceklerini dile getirdi.

"Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe mutlu olursa tüm Türkiye de mutlu olacaktır." diyen Yıldırım, "Biz çok iyi bir takım kuracağız. TFF ve MHK ile kavga etmeye gelmiyoruz, tam aksine barışçıl bir yapıyla geliyoruz. Sadece adalet istiyoruz. Ancak bunlar olmazsa gereğini de yaparız." dedi.

Geçmiş dönemlerdeki hakem şikayetlerini de masaya yatıracaklarını belirten Yıldırım, yabancı hakem formülünün de gündemlerinde olabileceğini işaret ederek sözlerini şu şekilde noktaladı: "Bizden önceki yönetimlerin şikayetlerini dinleyeceğiz ve inceleyeceğiz. Eğer o sorunları çözemiyorsak alternatiflere bakacağız. Hakem yabancı mı olur, başka bir çözüm mü bulunur bunları öneririz ve hayata geçmesi için var gücümüzle çalışırız. Sen rahat ol."

