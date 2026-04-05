Anadolu Ajansı
Barcelona, Atletico Madrid'i yıktı: Zirvede fark açıldı
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) lider Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendi ve ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye çıkardı.
LaLiga'nın 30. haftasında Atletico Madrid, Riyad Air Metropolitano Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip, Giuliano Simeone'nin 39. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Barcelona, 42. dakikada Marcus Rashford ve 87. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-1'lik galibiyete ulaştı.
Atletico Madrid'de Nico Gonzalez, 45+7. dakikada kırmızı kart gördü.
Üst üste 6. maçını kazanan Barcelona, takipçisi Real Madrid'in yenildiği haftada galip gelerek şampiyonluk yolunda avantaj yakaladı.
Katalan ekibi, son 8 haftaya girilirken 76 puana ulaştı ve Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye çıkardı.
Dördüncü sıradaki Atletico Madrid ise 57 puanda kaldı.
