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Barcelona'dan Xavi hakkında açıklama! 'Takımda kalmasını isterim'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Barcelona'da başkan Laporta, Haziran ayında takımdan ayrılması gündemde olan Teknik Direktör Xavi'nin akıbeti hakkında konuştu. Laporta açıklamasında, "Xavi'nin takımda kalmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da bu sezon oynattığı oyun ve alınan sonuçlarla beklentilerin altında kalan Xavi'nin akıbeti merak ediliyor. Barcelona'da başkan Joan Laporta, Xavi'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mundo Deportivo'ya konuşan Laporta, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Xavi'nin takımda kalmasını istediğini ve henüz net bir şey olmadığını söyledi.

Barcelona'dan Xavi hakkında açıklama! 'Takımda kalmasını isterim' - 1. Resim

NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ

Laporta açıklamasında, "Haziran ayında takımdan ayrılacağını açıkladı ama neler olacağını göreceğiz. Bir karar verme konusunda kendimize baskı yapmak istemiyoruz çünkü şu anda işler bizim için iyi gidiyor. Bunu zaten biliyor, takımda kalmasını isterim." dedi.

Xavi'nin ayrılığının kesinlik kazanmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışı olabileceğini belirten Laporta, "Yeni bir antrenörün bize uyum sağlaması gerekiyor. Barcelona yöneticilerin, oyuncuların, başkanların ve teknik direktörlerin üzerindedir. Başarılı bir model oluşturduk ve teknik direktörün buna uyum sağlaması gerekecek." ifadelerini kullandı.

Laporta, Xavi kararını verene kadar teknik direktör konusunda herhangi bir adım atmayacaklarını söyledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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