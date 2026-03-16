Gavi, Barcelona'da 6 ay sonra sahalara döndü. Sevilla maçında Raphinha'nın yerine 83'üncü dakikada oyuna dahil olan 21 yaşındaki İspanyol oyuncu, sakatlık süreci hakkında konuştu.

İspanyol devi Barcelona'nın altyapısında yetişen ve 2021'de A takım kariyerine adım atan Gavi, geçtiğimiz ağustos ayında yaşadığı sakatlığın ardından sahalara döndü. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki futbolcu, ligde Sevilla ile oynanan maçla birlikte 6 ay sonra formasına kavuştu.

"ÇOK SANCILIYDI"

Camp Nou'da 5-2 kazandıkları maçın ardından sakatlık süreciyle ilgili konuşan İspanyol oyuncu, "Çok zordu, geçen seferkinden çok daha karmaşıktı. Çok acı çektim. Geçirdiğim süreç çok sancılıydı. Şu anda hissettiklerim eşsiz ve gerçekten çok mutluyum" dedi.

"FLICK BİR BABA GİBİYDİ"

Teknik direktör Hansi Flick'in her zamanında yanında olduğunu ve kendisine destek verdiğini söyleyen Gavi, "Hansi Flick her zaman bir baba gibi yanımda oldu. Bana her zaman yardım etti ve güven verdi. Bunu hissettim. Burada olduğu için çok mutluyum. Umarım uzun süre daha burada kalır" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası