Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, karşılaşamanın ardından açıklamalar yaptı.

"TÜRK FUTBOLUNA ÇOK HİZMET ETTİ"

Hayatını kaybeden Lucescu'yu anan Barış Alper, "Lucescu hocamız, Türk futboluna çok hizmet etti. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun." sözleriyle konuşmasına başladı.

Barış Alper Yılmaz

"TAKIM OLARAK BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

Karşılaşmayı değerlendiren milli futbolcu, "İlk yarı daha farklı olabilirdi ama değerlendiremedik. Mutluyuz. Geçen hafta çok üzücü oldu bizim adımıza. Önümüze bakmalıyız. Dün dünde kaldı. Bugüne ve yarına bakmalıyız. Hedeflerimiz çok büyük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımızın desteği de çok önemliydi. Onlara teşekkür ediyorum. Galatasaray'a kaptan olmak gurur verici bir şey. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne, geçmişe bakınca çok değerli anılar biriktirdim. Beni ben yapan hem kulübüm hem taraftarlarım. Takım olarak büyük hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

"SAKATLIKLA İLGİLİ BİR ŞEY ÖĞRENİRSEM TAKILIRIM, PANİK ATAK VAR BENDE"

Sakatlık durumu hakkında konuşan Barış Alper Yılmaz, "Lig, Avrupa, milli maç. 3 günde 1 maç oldu. Sakatlığımla ilgili çok bilgi istemiyorum. Bazen dinlendiriyorlar beni bilimsel olarak doktorlar. Ben kafaya takmıyorum. Sakatlıkla ilgili bir şey öğrenirsem takılırım, panik atak var bende. Çok bilgi edinmemek lazım. Bana bir şey olmaz inşallah. Öyle düşünüyorum." dedi.

