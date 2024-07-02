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Batshuayi üçlü çekti, tarihe geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Batshuayi üçlü çekti, tarihe geçti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılı kulüple üç yıllık anlaşma sağlayan Belçikalı forvet, İstanbul’a geldi ve imzayı attı. Üç büyüklerde forma giyecek ilk yabancı olarak tarihe geçen Batsman, sezon başına 3 milyon avro artı imza parası alacak...

Beklenen oldu ve Fenerbahçe ile mukavelesi biten Michy Batshuayi, Galatasaray’a imza attı. Sarı kırmızılı kulüp futbolcuyla üç sezonluk mukavele yapıldığını KAP’a bildirdi. Belçikalı forvet tarihe geçti. Beşiktaş’ta kiralık oynadıktan sonra Fenerbahçe’ye gelen golcü oyuncu, sarı kırmızılı kulüple birlikte üç büyüklerde forma giyecek ilk yabancı oldu.

Batsman’e yıllık 3 milyon avro garanti ücret ödenecek. Sırasıyla her sezon 1,5 milyon, 1 milyon ve 500 bin avro da imza parası alacak. Sarı lacivertliler, “Maliyeti yüksekti ve hocamız istemedi” mesajı verse de Aslan kanadı Batshuayi’yi ‘transfer çalımı’ olarak görüyor.

OKAN BURUK İKNA ETTİ 

Batshuayi’nin transfer görüşmelerinde teknik direktör Okan Buruk’un düşüncelerinin de etkili olduğu öğrenildi. İddiaya göre; Buruk yeni sezon planlamasında Belçikalı ismi Mauro İcardi’nin yedeği olarak değil çift forvet oynatma sözü vererek ikna etti. 30 yaşındaki Batshuayi’nin Fenerbahçe döneminde en iyi olduğu zamanda bile yedek bırakılmasını dert etmediğini de hatırlatalım. Süper Lig’de son iki sezonda ligde şampiyon olan Galatasaray’ın 30 yaşındaki bir oyuncuya 9 milyon avro garanti para artı imza parası vermesinin arkasında da oyuncunun ligi iyi tanıması ve yüksek performansının etkisi çok fazla.

BATSMAN EKRANLARDA!

Batshuayi, “En başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Batsman Rams Park’ta, yakında tüm ekranlarda!’’ paylaşımı yaptı. Sarı kırmızılı kulüp de stadın üzerinde bir Batsman çizimi yayınladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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