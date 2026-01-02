Ocak ayı transfer döneminde takımı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 27 maçta 18 gol atan Flyger’in peşinde.

Devre arasında takımı güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta Kuzey Avrupa’dan bir isim listeye girdi; August Priske Flyger…Siyah beyazlılarda scout ekibi, Danimarka’nın Djurgarden takımında forma giyen 21 yaşındaki 1,95’lik genç golcüyü teknik direktör Sergen Yalçın’a önerdi.

DANİMARKA’DA ‘YILIN OYUNCUSU’ SEÇİLDİ

Genç yaşına rağmen Danimarka’da ‘Yılın oyuncusu’ seçilen Flyger (Uçan) soyadının hakkını veren bir oyuncu. 27 maçta 18 gol atan genç yıldızı Portekiz’den Benfica ve Sporting’in de istediği yazıldı. Yalçın onay verirse yönetim Danimarka ekibiyle irtibata geçecek.

