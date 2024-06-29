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Beşiktaş Di Maria transferinde iddialı! "Gider alırız"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş Di Maria transferinde iddialı! &quot;Gider alırız&quot;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arjantinli yıldız Di Maria'yı almaya gidebileceğini belirten Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, “Copa America sonrası kararı verecek” dedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Son olarak Rafa Silva’yı kadrosuna katarak taraftarını coşturan Beşiktaş bombalara devam edecek. Yeni hedef Angel Di Maria.... Rafa Silva’yı hızlıca İstanbul’a getirip imza attıran Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Arjantinli yıldız için istekli olduklarını belirterek, “Teklifimizi yaptık bekliyoruz. Copa America’dan sonra almaya gideceğiz inşallah. Bize turnuva sonrası karar vereceğini söyledi. Bu transfer için yapabileceğimiz her şeyi yaptık” dedi.

OLMAZSA İNSİGNE

Di Maria transferinde aksilik çıkması halinde alternatif isim de belirlendi. Napoli efsanesi olan ve geçen sezon Toronto’ya giden Lorenzo İnsigne, Kartal’ın yeni forvet adayı. Sol kanatta ve 10 numarada görev yapan 33 yaşındaki yıldızla yapılan ilk görüşme olumlu geçti. İnsigne, transferi için Beşiktaş’ı bekliyor. Öte yandan Van Bronckhorst’un genç ve solak bir stoper istemesi üzerine Mats Hummels transferinin şimdilik askıya alındığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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