Beşiktaş, teknik adam arayışında nazlanan taraf

24 Aralık 2023 05:32 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 05:34

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları bütün hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar yabancı bir teknik adama yoğunlaşmış durumdayken, listedeki birçok isimle görüşmelerde bulunup şartları soruluyor. Beşiktaş’ın kariyer anlamında iyi bir tercih olduğunu düşünen teknik direktör adayları, öne geçebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Bu da Beşiktaş yönetimin işine geliyor. İlk olarak Manchester United’ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’e teklif götürüldü.

PROJEYE BAKACAĞIM

Norveçli teknik adam, “Beşiktaş’a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim” dedi. Solskjaer’e teklif diğer adayları panikletti. Fabio Cannavaro ve Ruud Van Nistelrooy daha önce belirttikleri yıllık ücretlerde indirime gitti. İki hoca da 1,3 milyon avroya çalışmaya hazır. Andre Breitenreiter de Beşiktaş için en güçlü teknik direktör adaylarından biri. Görüşmeler olumlu.

POCHETTİNO MESAJ VERDİ

Beşiktaş’ın kiralamak istediği Nodi Madueke hakkında Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino değerlendirmede bulundu. Arjantinli çalıştırıcı, “Madueke çok fazla önemli oyuncunun olduğu bir takımda. Buradaki rekabet ciddi. Düzenli oynayabilmesi için antrenmanlarda üst seviyeye çıkması gerekiyor” dedi.

TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş, Karagümrük forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş için bastırıyor. A. Wien’den kiralık satın alma opsiyonu ile kiralanan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, sağ kanat pozisyonunda görev alıyor. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

ÇIK ARADAN ASTON VİLLA

Beşiktaş’a Leipzigli Timo Werner transferinde büyük rakip çıktı. Premier Lig’de geçtiğimiz haftalarda Manchester City ve Arsenal’i mağlup ederek adından söz ettiren Aston Villa, ocak ayında Alman yıldızı transfer etmek istiyor. 2019-20 sezonunda Leipzig’den Chelsea’ye transfer olan ve 3 sezonun ardından tekrar eski kulübüne dönen Timo Werner, eski formundan uzakta.