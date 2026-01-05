Beşiktaş Hentbol Takımı, eski oyuncusu Ukraynalı Oleksandr Tilte'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında da siyah-beyazlı ekipte forma giyen 30 yaşındaki orta oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Hentbol Takımımız, 2025-26 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Ukrayna milli takımı oyuncusu orta oyun kurucu Oleksandr Tilte’yi kadrosuna kattı. Oleksandr Tilte’ye Beşiktaş’a hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

OLEKSANDR TİLTE KİMDİR?

1995 yılında Ukrayna’da dünyaya gelen 198 cm boyundaki orta oyun kurucu Oleksandr Tilte, 2023-24 ve 2024-25 sezonunda Beşiktaş'ta forma giydi. Sporcu son olarak Hapoel Ashdod takımında forma giydi.

