Beşiktaş yönetimi Victor Ruiz'in tazminatını faiziyle ödedi

11 Ocak 2024 19:21 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 19:35

Beşiktaş formasını 2019-20 sezonunda giyen Victor Ruiz sözleşme fesih tazminatı davasını kazandı. Hasan Arat yönetimi göreve gelir gelmez yüklü faturayı kucağında buldu.

Siyah-Beyazlılar Victor Ruiz için 2 milyon 728 bin 838 Euro ödeme yapıldığını açıkladı. Kartal böylece olası bir transfer yasağından kurtuldu.

ALACAĞI FAİZİYLE ÖDENDİ

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Victor Ruiz Torre arasında 7 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan, 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli sözleşme çerçevesinde, oyuncunun 489 bin Euro tutarındaki ücretinin süresinde ödenmemesi nedeniyle oyuncu sözleşmesini 15 Temmuz 2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir.

22.12.2023 tarihinde şirketimizce KAP'ta açıklandığı üzere, taraflar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin olarak Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport “CAS”) tarafından 20 Aralık 2023 tarihinde verilen karara göre ise, şirketimizin Victor Ruiz Torre’ye bakiye ücret ve fesih tazminatını yıllık 5% faizi ile ödemesine karar verilmiştir.

Kulübümüz bu doğrultuda;

* Futbolcunun bakiye alacağı kapsamında 270.000 EURO ve vade tarihlerinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık %5 faizini,

* Fesih tazminatı kapsamında ise 2.048.538,93 EURO ve bu tazminat tutarına 22 Temmuz 2020 tarihinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık %5 faizini,

* Yargılama gideri kapsamında 6.000 CHF ile birlikte; toplamda 2.728.838 EURO ödeyerek uyuşmazlık dosyasını kapatmış ve olası bir transfer yasağının önüne geçmiştir."

REAL BETİS'E GERİ DÖNDÜ

2019-2020 sezonu başında La Liga ekiplerinden Villarreal'den 2 milyon 500 bin Euro transfer bedeli ile transfer edilen Victor Ruiz, siyah-beyazlı forma ile 26 müsabakada görev aldı. Söz konusu süreçte 2 bin 302 dakika sahada kalan İspanyol oyuncu, 1 asist yaptı. Deneyimli oyuncu, 2020-2021 sezonu başında İspanyol takımı Real Betis'e transfer oldu.

34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yaz Espanyol'a transfer olmuştu.