İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi müjde: Haftalar sonra takıma döndü
Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta sakatlıktan dönen Emirhan Topçu, takımla çalışmalara başladı. Son maçına 22 Şubat'ta çıkan genç oyuncu, sakatlığı sebebiyle Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda bir karşılaşmada forma giyemedi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi hazırlıklarını sürdürdü.
- Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma koşuları, 5'e 2 çalışması, minyatür kale maçları ve bitiricilik çalışması yapıldı.
- Sakatlığını atlatan Emirhan Topçu, antrenmanda yer aldı.
- Milli futbolcunun, Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında 5 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maçlarının ardından bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.
EMİRHAN TOPÇU İDMANDA
Sakatlığını atlatan Emirhan Topçu da antrenmanda yer aldı. 25 yaşındaki milli futbolcunun, Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor.
