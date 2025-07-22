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Beşiktaş'ın istediği oldu! Kolombiyalıya tam 4 talip birden

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ın istediği oldu! Kolombiyalıya tam 4 talip birden
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer tarafından kadroda düşünülmeyen Elan Ricardo'ya tam 4 talip birden çıktı. Siyah-beyazlılar, kiralama fikrine sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında transfer ettiği Elan Ricardo, takımda bir dakika bile süre bulamaması ile dikkat çekti. Teknik direktör Solskjaer'in kadroda düşünmediği futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TEKLİFLER PEŞ PEŞE

Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlılara Ricardo için kiralama teklifleri gelmeye başladı.

Güney Amerika futboluyla ilgili paylaştığı haberler ile bilinen Jvenes Promesas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Elan Ricardo için Rio Ave, Tondela, Birmingham City ve Brezilya'dan bir takım kiralama teklifinde bulundu'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Elan Ricardo ile ilgili vereceği karar bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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