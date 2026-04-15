Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması planlanan Aliağa Petkimspor karşılaşmasının, BKT EuroCup final serisindeki maç programı nedeniyle, ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

"EUROCUP FİNALİ NEDENİYLE ERTELENDİ"

Siyah-beyazlı basketbol takımının açıklamasında "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor karşılaşması, takımımızın BKT EuroCup final serisindeki maç programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin oynanacağı yeni tarih, TBF tarafından daha sonra açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.

FİNAL SERİSİ 22 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 82-72 mağlup eden Beşiktaş GAİN seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.

EuroCup’ta finale çıkan temsilcimiz Beşiktaş GAIN, finalde Bourg ile karşılaşacak. Karşılaşmalar, 22 Nisan tarihinde İstanbul’da, 28 Nisan’da ise Fransa’da oynanacak. Gerekmesi halinde üçüncü maç ise 1 Mayıs’ta tekrar İstanbul’da olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası