Beşiktaş yeni sezon öncesi dünyaca ünlü golcü için devrede. Napoli’de sıkıntılar yaşayan 1,92’lik dev yıldız sezon sonu takımdan ayrılacak. Siyah beyazlı yönetim golcü oyuncu için şartları zorlamaya hazır.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden yapılırken Romelu Lukaku heyecanı yaşanıyor. Bu sezon sakatlık problemleri ve form düşüklüğü sebebiyle beklentilerin uzağında kalan Lukaku, kulübüyle ciddi problemler yaşıyor. Tedavi sürecini ülkesinde sürdürmek isteyen oyuncuya izin verilmemesi, çağrılmasına rağmen Napoli’ye dönmemesinin krizi tırmandırdığı ifade ediliyor. Kulüp Başkanı Aurelio De Laurentiis ile teknik direktör Antonio Conte’nin, tecrübeli golcüye para cezası uygulama kararı aldığı belirtiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaşlı futbolcu antrenmanda sakatlandı: Sezonu kapattı

KESİN GİDİCİ

Ayrıca 32 yaşındaki oyuncunun artık takımın gelecek planlarında düşünülmediği konuşuluyor. 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Lukaku’nun, yıllık 7.5 milyon avroluk maaşı sebebiyle de Napoli yönetiminin sezon sonunda yolları ayırmaya sıcak baktığı öne sürülüyor. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş’ın harekete geçebileceği öğrenildi. Siyah beyazlıların, daha önce de ilgilendiği Lukaku ile yaz transfer dönemi öncesinde temas kurmayı planladığı ve maaş konusunda anlaşma sağlanması durumunda resmî adım atabileceği ifade ediliyor.

SAKATLIK ETKİLEDİ

Lukaku geçen sezon 14 gol ve 10 asistle şampiyonluğun mimarlarından olmuştu. Bu sezon sakatlık yaşayan Belçikalı yıldız sadece yedi maça çıkabildi ve beş defa fileleri havalandırabildi

Haberle İlgili Daha Fazlası