Beşiktaş’ın formsuz golcüsüne Aston Villa talip oldu. Siyah beyazlıların Roma’dan kiraladığı İngiliz yıldızla Premier Lig ekibi ciddi şekilde ilgileniyor. Sergen Yalçın ise önemli bir golcü transfer edilmedikçe ayrılığa onay vermiyor.

MURAD TAMER - Beşiktaş’a büyük umutlarla gelen ancak beklentilerin altında kalan Tammy Abraham’a yol göründü. Siyah beyazlıların Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz yıldız için Premier Lig’den Aston Villa bastırıyor. Birmingham ekibinin teknik direktörü Unai Emery, kadroyu güçlendirmek ve ligde şampiyonluk yarışındaki yerini korumak için Abraham’ı kadrosunda görmek istiyor. Ek olarak Emery’nin takımın birinci santrforu Ollie Watkins’le rekabete girebilecek bir forvet istediği öğrenildi.

ÜCRETİ YÜKSEK

Transferde engel oluşturabilecek en önemli durum, Abraham’ın Beşiktaş’la kiralık sözleşmesi ve yüksek ücreti. Kartal’ın Roma ile yaptığı sözleşmede 13 milyon avro zorunlu satın alma opsiyonu var. İngiliz yıldızın Beşiktaş’tan kazandığı ücret ise 6 milyon avro. Bu rakam gelecek sezon 6,5 ertesi sezon 7 milyon avro olacak. Aston Villla’nın birinci santrforu Ollie Watkins ise 7,1 milyon avro kazanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da takıma direkt katkı sağlayacak golcü alınmadan Abraham’ın gidişine soğuk.

JÖRGENSEN’DEN KÖTÜ SİNYAL

Beşiktaş’ın kale için 1 numaralı hedefi olan Filip Jörgensen, FA Cup’taki Charlton Atlethic maçına 11’de başladı. Danimarkalı kaleci, 5-1’lik galibiyetin ardından, “Sağlam bir takım performansıydı. Bir sonraki maçı iple çekiyorum” ifadelerini kullandı. Siyah beyazlılar, 26 yaşındaki kalecinin transferi için önümüzdeki günlerde Chelsea ile resmî görüşmelere başlayacak.

