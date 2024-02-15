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    • Beşiktaşlı yıldızdan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldığını açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beşiktaşlı yıldızdan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldığını açıkladı
    Beşiktaş, Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al Musrati, basın toplantısında soruları cevapladı. Libyalı oyuncu daha önce Fenerbahçe ile görüştüğünü itiraf etti.

    Ara transfer döneminde 12 milyon euro bedelle Braga'dan Beşiktaş'a transfer olan Al Musrati, bugün yapılan idman öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Süper Lig'e geliş sürecine değinen Libyalı orta saha, "Transfer dönemi bitmeden 5 gün önce hocayla konuştum ve hocadan duyduğum fikirleri beğendim ve ailemle birlikte buraya gelmeye karar verdim. Musrati'nin nasıl bir futbolcu olduğunu herkese göstermem gerekiyor. Hedefim en üste seviyede oynamak ve özellikle önümüzdeki sezon şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak." ifadelerini kullandı.

    Beşiktaşlı yıldızdan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldığını açıkladı

    AL MUSRATI'DEN FENERBAHÇE İTİRAFI

    Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığını söyleyen Musrati "Geçtiğimiz yaz bazı temaslar oldu ama Braga bu teklifleri kabul etmedi Şampiyonlar Ligi'nde oynamamı istedikleri için. Ama bu transfer döneminde gitmeme izin verdiler." dedi.

    Beşiktaşlı yıldızdan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldığını açıkladı

    AL MUSRATI: SERDAR SAATÇİ İLE KONUŞTUM

    Braga'dan takım arkadaşı Serdar Saatçi ile Beşiktaş'ı konuştuklarını belirten Musrati, "Gelmeden önce Serdar Saatci ile konuştum ve bana burayla ilgii her şeyi anlattı. Burada çok mutlu olacağımı söyledi bana. Taraftarımızdan bahseti. Burada olduğum için mutluyum." açıklamasında bulundu.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > Beşiktaşlı yıldızdan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldığını açıkladı
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