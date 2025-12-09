Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi kötü haber: Jota Silva'nın son durumu
Beşiktaş'ın sahasında 2-2 berabere kaldığı Gaziantep FK maçında sakatlık geçiren ve devre arasında yerini Tammy Abraham'a bırakan Jota Silva'nın, Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Spor 11 dk önce
Gaziantep FK maçında sakatlanan Beşiktaş oyuncusu Jota Silva, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
- Jota Silva, Gaziantep FK maçının ilk yarısında penaltı beklenen pozisyomda sakatlandı.
- Beşiktaş, Jota Silva'yı Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla 2,5 milyon euroya kiralamıştı.
- Jota Silva, Beşiktaş formasıyla 8 maçta 3 gol attı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalırken, ilk yarının son anlarında sakatlanan Jota Silva'dan kötü haber geldi.
TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Sercan Dikme'nin haberine göre; penaltı kararı beklenen pozisyonda rakibinin müdahalesiyle sakatlanarak oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
8 MAÇTA 3 GOL
Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla 2,5 milyon euroya kiralamıştı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Jota Silva, Beşiktaş formasıyla 8 maça çıkarken, rakip filelere 3 gol gönderdi.
