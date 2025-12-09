Beşiktaş'ın sahasında 2-2 berabere kaldığı Gaziantep FK maçında sakatlık geçiren ve devre arasında yerini Tammy Abraham'a bırakan Jota Silva'nın, Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalırken, ilk yarının son anlarında sakatlanan Jota Silva'dan kötü haber geldi.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Sercan Dikme'nin haberine göre; penaltı kararı beklenen pozisyonda rakibinin müdahalesiyle sakatlanarak oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

8 MAÇTA 3 GOL

Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla 2,5 milyon euroya kiralamıştı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Jota Silva, Beşiktaş formasıyla 8 maça çıkarken, rakip filelere 3 gol gönderdi.

