Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Wilfred Ndidi'nin MR sonucu belli oldu.

Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Wilfred Ndidi'nin "uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama" tespit edildi.

Nijeryalı orta saha oyuncusunun sağlık durumu hakkında siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Wilfred Ndidi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Wilfred Ndidi

NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Beşiktaş'ın Süper Lig'de 10 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile oynayacağı maçta sarı kart cezalısı olan Ndidi'nin, deplasmanda Samsunspor'a karşı da forma giymesi beklenmiyor. 29 yaşındaki futbolcunun, Alanyaspor ile 23 Nisan'da yapılacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

