İhlas Haber Ajansı
Bizim Çocuklar, Paraguay mücadelesine hazır!
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında cumartesi günü Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Özetle DinleBizim Çocuklar, Paraguay mücadelesine hazır!
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Spor 1 dk önce
San Jose Park'ta Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman basına açık yapıldı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu antrenmanı izledi.
- Teknik direktör Vincenzo Montella'nın 52. yaş günü için pasta ikram edildi.
- Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.
- Antrenman koşu çalışmasıyla başladı, ardından istasyon çalışmasıyla devam etti.
- Basına kapalı bölümde Paraguay karşılaşması için taktik çalışması yapıldığı belirtildi.
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San Jose Park’ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.
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MONTELLA'YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Antrenman öncesinde basın mensupları pasta ikramında bulunarak 52 yaşına giren İtalyan teknik adamın doğum gününü kutladı.
İdmanda futbolcuların tamamı da takımla birlikte çalıştı.
İDMANI BAKAN BAK VE HACIOSMANOĞLU DA TAKİP ETTİ
Milli takımın son antrenmanı için San Jose Park'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, idmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile izledi.
Koşu çalışmasıyla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
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