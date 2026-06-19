2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında cumartesi günü Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

San Jose Park’ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

MONTELLA'YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Antrenman öncesinde basın mensupları pasta ikramında bulunarak 52 yaşına giren İtalyan teknik adamın doğum gününü kutladı.

İdmanda futbolcuların tamamı da takımla birlikte çalıştı.

Bizim Çocuklar, Paraguay mücadelesine hazır!

İDMANI BAKAN BAK VE HACIOSMANOĞLU DA TAKİP ETTİ

Milli takımın son antrenmanı için San Jose Park'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, idmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile izledi.

Bizim Çocuklar, Paraguay mücadelesine hazır!

Koşu çalışmasıyla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

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