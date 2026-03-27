Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 18 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Gabriel Sara, kariyerinde ilk defa Brezilya Milli Takım forması giydi. Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransa maçının ardından 26 yaşındaki orta saha hakkında konuştu.

Brezilya, milli arada Fransa ile karşılaştı. ABD'de oynanan özel maç, Fransa'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe ve Hugo Ekitike atarken, Brezilya'nın tek sayısını ise Gleison Bremer kaydetti. Müsabakanın 84'üncü dakikasında Casemiro'nun yerine oyuna dahil olan Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nda ilk maçına çıktı. Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Galatasaray oyuncusuyla birlikte birlikte milli takımda ilk maçlarına çıkan futbolcular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Carlo Ancelotti

"SARA İYİ OYNADI"

66 yaşındaki çalıştırıcı, "Bence ilk defa sahaya çıkan yeni oyuncuların gelişimi çok iyi ve olumluydu. Igor Thiago ve Danilo çok iyi oynadı, Gabriel Sara da Ibanez gibi rolünü iyi oynadı" ifadelerini kullandı.

Gabriel Sara

"ÇOK FAZLA REKABET VAR"

2026 FIFA Dünya Kupası için kadro seçiminin zor olacağını belirten Ancelotti "Sanırım nihai listeyi seçmek benim için o kadar kolay olmayacak. Önümüzdeki 2 ayda dünya çapındaki maçlar Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda hangi oyuncuların yer alabileceğini gösterecek. Çok fazla rekabet var" dedi.

