2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda yıldızlar topluluğu Brezilya, turnuvanın mütevazı takımlarından Haiti'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Brezilya ile Haiti takımları karşı karşıya geldi.

BREZİLYA'YA 45 DAKİKA YETTİ

Philadelphia'daki Fincoln Financial Field'da oynanan müsabakayı Brezilya, ilk devrede bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Sambacılara galibiyeti getiren golleri 23 ve 36. dakikalarda Matheus Cunha ve 45+3. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

HAİTİ ELENEN İLK TAKIM

Bu skorla grupta puanını 4 yapan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Fas'ın önünde liderliğe yükseldi. Henüz puanla tanışamayan Haiti ise 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesi kesinleşen ilk takım oldu.

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