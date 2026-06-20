Türkiye Gazetesi
Fas, İskoçya'yı tek golle devirdi
2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas, İskoçya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Özetle DinleFas, İskoçya'yı tek golle devirdi
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Spor 2 dk önce
Fas, Dünya Kupası ikinci maçında İskoçya'yı 1-0 mağlup ederek grupta zirveye yerleşti.
- Maç Boston'daki Gillette Stadyumu'nda oynandı.
- Fas'ın golünü 2. dakikada Ismael Saibari Ben El Basra attı.
- Bu sonuçla Fas puanını 4'e yükselterek lider oldu.
- İskoçya 3 puanla ikinci sırada kaldı.
- Fas son maçında Haiti ile, İskoçya ise Brezilya ile karşılaşacak.
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası ikinci maçında Fas ile İskoçya kozlarını paylaştı.
Boston'daki Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fas, İskoçya'yı maçın başında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Fas'a galibiyeti getiren golü, henüz 2. dakikada Ismael Saibari Ben El Basra kaydetti.
Bu sonuçla grupta puanını 4'e yükselten Fas, zirvede yer aldı. İskoçya ise 3 puanla ikinci sırada kaldı.
Fas, C Grubu'nun son maçında Haiti ile karşılaşacak. İskoçya ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ile kozlarını paylaşacak.
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