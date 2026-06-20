2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas, İskoçya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası ikinci maçında Fas ile İskoçya kozlarını paylaştı.

Boston'daki Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fas, İskoçya'yı maçın başında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Fas'a galibiyeti getiren golü, henüz 2. dakikada Ismael Saibari Ben El Basra kaydetti.

Bu sonuçla grupta puanını 4'e yükselten Fas, zirvede yer aldı. İskoçya ise 3 puanla ikinci sırada kaldı.

Fas, C Grubu'nun son maçında Haiti ile karşılaşacak. İskoçya ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ile kozlarını paylaşacak.

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