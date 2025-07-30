Brezilya'ya gidebilir! Arroyo'ya talip var

Beşiktaş paylaşımlarını silen Ekvadorlu oyuncuya Fortaleza talip oldu. Arroyo’nun Brezilya ekibine sıcak bakmasıyla görüşmeler başladı, transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Sosyal medyasındaki Beşiktaş’la ilgili paylaşımlarını silen Arroyo’ya, Brezilya Serie A ekibi Fortaleza talip oldu. Ekvadorlu oyuncunun da teklife sıcak bakması sebebiyle iki taraf arasında görüşmeler başladı.

Transferin bir kaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.