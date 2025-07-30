Brezilya'ya gidebilir! Arroyo'ya talip var
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Beşiktaş paylaşımlarını silen Ekvadorlu oyuncuya Fortaleza talip oldu. Arroyo’nun Brezilya ekibine sıcak bakmasıyla görüşmeler başladı, transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
Sosyal medyasındaki Beşiktaş’la ilgili paylaşımlarını silen Arroyo’ya, Brezilya Serie A ekibi Fortaleza talip oldu. Ekvadorlu oyuncunun da teklife sıcak bakması sebebiyle iki taraf arasında görüşmeler başladı.
Transferin bir kaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker