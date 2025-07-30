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Brezilya'ya gidebilir! Arroyo'ya talip var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Brezilya, Serie A, Transfer, Ekvador, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş paylaşımlarını silen Ekvadorlu oyuncuya Fortaleza talip oldu. Arroyo’nun Brezilya ekibine sıcak bakmasıyla görüşmeler başladı, transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Sosyal medyasındaki Beşiktaş’la ilgili paylaşımlarını silen Arroyo’ya, Brezilya Serie A ekibi Fortaleza talip oldu. Ekvadorlu oyuncunun da teklife sıcak bakması sebebiyle iki taraf arasında görüşmeler başladı.

Brezilya'ya gidebilir! Arroyo'ya talip var - 1. Resim

Transferin bir kaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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