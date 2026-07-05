Galatasaray'ın transfer gündemindeki Bruno Fernandes'in sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 21 milyon euro maaş talep ettiği öne sürüldü. Yönetimin, maliyet hesabı yaparken transferle ilgili son kararı Başkan Dursun Özbek'in vermesi bekleniyor.

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri ise Manchester United'ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes.

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes

YILLIK 21 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Sözcü'nün haberine göre Galatasaray, Portekizli yıldızın transfer şartlarını araştırırken Bruno Fernandes'in yıllık 21 milyon euro maaş talep ettiği öne sürüldü.

Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun yüksek maaş beklentisinin sarı-kırmızılı yönetimde soru işaretleri oluşturduğu ifade edildi.

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes

BONSERVİS SORUN DEĞİL, MAAŞ HESAPLARI YAPILIYOR

Manchester United'ın Bruno Fernandes için yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken, Galatasaray yönetiminin bu rakamı karşılamaya sıcak baktığı ancak oyuncunun maaş talebinin transfer sürecini zorlaştırdığı aktarıldı.

Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların bütçe çalışmalarını sürdürdüğü, maaş yükünü dengeleyecek formüller üzerinde durduğu ve alternatif orta saha adaylarını da değerlendirmeye devam ettiği kaydedildi.

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes

OSIMHEN FORMÜLÜ MASADA

Habere göre Galatasaray yönetimi, Bruno Fernandes transferinde Victor Osimhen için uygulanan sponsor destekli maaş modelini devreye sokmayı değerlendiriyor. Bu formülde futbolcunun ücretinin bir bölümü kulüp tarafından karşılanırken, kalan kısmının sponsor desteğiyle finanse edilmesi planlanıyor.

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes

SON KARARI DURSUN ÖZBEK VERECEK

Bruno Fernandes transferinde izlenecek yol haritasının, yapılacak mali değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor. Habere göre transfer konusunda son sözü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek söyleyecek.

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