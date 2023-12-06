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Bryan Zaragoza'yı Bayern Münih kaptı

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Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bryan Zaragoza&#039;yı Bayern Münih kaptı
Bayern Münih, Bundesliga, Bryan Zaragoza

La Liga'da bu sezon Granada formasıyla adından söz ettiren İspanyol kanat oyuncusu Bryan Zaragoza, Bayern Münih'e transfer oldu. Alman devi 22 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro bonservis ödedi.

Bundesliga devi Bayern Münih, transferin gözdesi İspanyol kanat oyuncusu Bryan Zaragoza'yı kadrosuna kattı.

La Liga'da Granada forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 2029'a kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

SEZONU GRANADA'DA TAMAMLAYACAK

Açıklamada Zaragoza'nın sezon sonuna kadar Granada forması giyeceği ve yaz döneminde Bavyera ekibine katılacağı belirtildi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, "Zaragoza iki kanatta da oynayabilen, patlayıcı, çok hızlı ve son derece çevik bir oyuncu. Bu yıl İspanya formasıyla ilk maçına çıktı ve büyük bir potansiyele sahip. Hücum seçeneklerimizi arttıracak. Yazın bize katılmasını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Granada formasıyla bu sezon ligde 14 maça çıkan İspanyol futbolcu, 5 gol attı. 

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