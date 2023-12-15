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    • Haberler > Spor > Bugün maç var mı? 15 Aralık bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? (Süper Lig, La Liga, UEFA, Premier Lig)

    Bugün maç var mı? 15 Aralık bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? (Süper Lig, La Liga, UEFA, Premier Lig)

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bugün maç var mı? 15 Aralık bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? (Süper Lig, La Liga, UEFA, Premier Lig)
    Futbol, Süper Li̇g

    BUGÜN MAÇ VAR MI? Futbolseverlerin gündeminde bu akşam oynanacak olan maçlar yer alıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmaların ne zaman ve hangi kanalda olduğu araştırılırken Bugün maç var mı? 15 Aralık bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? (Süper Lig, La Liga, UEFA, Premier Lig) araması yapıldı.

    Bu akşam liglerde oynanacak olan maçlar araştırılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken bugün oynanacak mücadeleler de araştırıldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde oynanan maçlar haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün maç var mı? 15 Aralık bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? (Süper Lig, La Liga, UEFA, Premier Lig)

    BUGÜN MAÇ VAR MI?

    15 Aralık akşamı oynanacak maçlar şöyle:

    Almanya Bundesliga 2
     
    Paderborn – Hansa Rostock | 20.30 | Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV
     
    Schalke 04 – Greuther Fürth | 20.30 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV
     
    Almanya Bundesliga
     
    Monchengladbach – Werder Bremen | 22.30 | Bein Sports 5, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV
     
    İngiltere Premier Lig
     
    Nottingham Forest – Tottenham | 23.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
     
    İtalya Serie A
     
    Genoa – Juventus | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
    Bugün maç var mı? 15 Aralık bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? (Süper Lig, La Liga, UEFA, Premier Lig)
     
    Fransa Ligue 1
     
    Monaco – Lyon | 23.00 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV
     
    İspanya La Liga
     
    Osasuna – Rayo Vallecano | 23.00 | S Sport Plus, S Sport
     
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