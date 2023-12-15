Bugün maç var mı? 15 Aralık bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? (Süper Lig, La Liga, UEFA, Premier Lig)
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
BUGÜN MAÇ VAR MI? Futbolseverlerin gündeminde bu akşam oynanacak olan maçlar yer alıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmaların ne zaman ve hangi kanalda olduğu araştırılırken Bugün maç var mı? 15 Aralık bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? (Süper Lig, La Liga, UEFA, Premier Lig) araması yapıldı.
Bu akşam liglerde oynanacak olan maçlar araştırılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken bugün oynanacak mücadeleler de araştırıldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde oynanan maçlar haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün maç var mı? 15 Aralık bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? (Süper Lig, La Liga, UEFA, Premier Lig)
BUGÜN MAÇ VAR MI?
15 Aralık akşamı oynanacak maçlar şöyle:
Almanya Bundesliga 2
Paderborn – Hansa Rostock | 20.30 | Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV
Schalke 04 – Greuther Fürth | 20.30 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV
Almanya Bundesliga
Monchengladbach – Werder Bremen | 22.30 | Bein Sports 5, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV
İngiltere Premier Lig
Nottingham Forest – Tottenham | 23.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
İtalya Serie A
Genoa – Juventus | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
Fransa Ligue 1
Monaco – Lyon | 23.00 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV
İspanya La Liga
Osasuna – Rayo Vallecano | 23.00 | S Sport Plus, S Sport