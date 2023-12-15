15 Aralık 2023 16:01 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 16:02

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu akşam liglerde oynanacak olan maçlar araştırılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken bugün oynanacak mücadeleler de araştırıldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde oynanan maçlar haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün maç var mı? 15 Aralık bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? (Süper Lig, La Liga, UEFA, Premier Lig)

BUGÜN MAÇ VAR MI?

15 Aralık akşamı oynanacak maçlar şöyle:

Almanya Bundesliga 2 Paderborn – Hansa Rostock | 20.30 | Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV