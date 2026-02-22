Okan Buruk’un geniş rotasyonu mağlubiyeti hazırladı. Hoca abartılı on bir seçimiyle yarışı ateşe attı.

Bir çuval incir berbat oldu!

Juventus zaferi Konya’da yandı bitti, kül oldu!

Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 mağlup ederek ilk 16 biletini cebine büyük ölçüde koyan Galatasaray, ligi ve şampiyonluğu ateşe attı!

Geniş rotasyon, Osimhen’i riske atmama kararı, rehavet, derken Galatasaray ligde çok büyük yara aldı!

Çöpe atılan ilk yarı

Juve maçına göre ilk 11’de tam 6 değişikliğe imza atan Okan Buruk, 45 dakikayı çöpe attı! Osimhen’siz Galatasaray tat vermedi, zorlandı. Yunus aksadı, İcardi topla buluşamadı!

Durum böyle olunca tehlikenin farkına varan Okan Buruk 2. yarıya 3 değişiklikle başladı.

Barış, Lang, Torreira oyuna girdi ve golü de buldu! Sane’nin golü, VAR’daki Davut Çelik’in ilginç kararıyla iptal oldu!

Boey rakibi engelledi ise niye yerde kaldı? Kalecinin faulü ile. O zaman penaltı kararı çıkmalıydı! Hakem heyeti buz gibi golü yedi!

Bu kadar değişim olur mu?

Sonrasında Kramer’in de oyuna girmesiyle Konyaspor’un oyunu, Galatasaray hattını kırmayı başardı. Adil Demirbağ ve Kramer ile üst üste golleri buldu! Galatasaray ne reaksiyon ne de karşılık veremedi. Juventus’u 4 gün önce deviren Galatasaray, Konya’da hatalarının, rahatlığının, gereksiz öz güveninin zaafına yenildi!

Hakemin majör hatası olsa da, Galatasaray kendi etti kendi buldu!

Puan farkının 3 olduğu yarışta Okan Buruk bu kadar değişim ile aslında ateşle oynadı.

Maçın oyuncusu: Kramer

Haberle İlgili Daha Fazlası