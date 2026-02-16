Schalke 04 Teknik Direktörü Miron Muslic, 2-1 kazanıp liderliğe yükseldikleri Holstein Kiel maçı sonrası dikkat çeken bir itirafta bulundu. Avusturyalı çalıştırıcı, müsabaka öncesi "Koklayabildiğin tek şey lahmacun" dediği oyuncusu Hasan Kuruçay'dan devre arasında özür dilediğini açıkladı.

Bundesliga 2'nin 22'nci haftasında Schalke 04, deplasmanda Holstein Kiel'i Kenan Karaman ve Hasan Kuruçay'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek, 42 puanlı Darmstadt'ın önünde liderlik koltuğuna oturdu. Konuk ekibin teknik direktörü Miron Muslic'ten karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Miron Muslic

"KOKLAYABİLDİĞİN TEK ŞEY LAHMACUN"

Sözcü'de yer alan habere göre; Hasan Kuruçay'ın maç öncesi yanına gelerek, "Hocam, bir gol kokusu alıyorum" dediğini aktaran 43 yaşındaki Avusturyalı çalıştırıcı, oyuncusuna "Koklayabildiğin tek şey lahmacun" cevabını verdiğini aktardı.

Hasan Kuruçay (Fotoğraf: Instagram)

"GOL ATARAK BANA GÜZEL BİR CEVAP VERDİ"

29 yaşındaki Danimarka doğumlu Türk stoper, karşılaşmanın 29'uncu dakikasında fileleri havalandırıp, Kiel deplasmanında farkı ikiye çıkardı. Miron Muslic, "Gol atarak bana güzel bir cevap verdi. Devre arasında kendisinden özür diledim" diyerek, Hasan Kuruçay'ın gönlünü aldığını ifade etti.

