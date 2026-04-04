Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Bu oyunun karşılığı kesinlikle galibiyet olmalıydı." dedi.

Burak Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Alanyaspor'un çok atletik oyunculara sahip olduğunu söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Gaziantep FK ile Alanyaspor puanları paylaştı

"MATEMATİKSEL OLARAK KÜMEDE KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Alanyaspor'un deplasmandaki oyun tarzı nedeniyle maçın kendileri için zor olacağını bildiklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Alanya'nın attığı gole bütün hafta çalıştık. Hem Hwang hem Hagi hem İbrahim oynarsa, ters taraftan arkaya koşacağını biliyorduk. İlk 45 dakika oyunun tamamen hakimi bizdik. Alanyaspor bir kere geldi ve gol attı. Ama futbolun güzelliği bu, acımasız tavrı da bu. 90 dakika harika futbol oynadık. Yüzde 60-65 topa sahip olduk, pozisyonlar bulduk, kazanabilirdik. Oyuncularımı bu oyunlarından dolayı tebrik ediyorum ama bu oyunun karşılığı kesinlikle galibiyet olmalıydı. Biz bunu ilk defa Alanya maçında yaşamıyoruz. En az 5-6 maçımızda böyle oynayıp berabere kalmışızdır hatta mağlup olduğumuz maçlar da var. Ama bugün itibarıyla çok mutluyum. Biz geldiğimizde 18. sırada olan, sıfır gol atmış sıfır puanı olan 6 gol yemiş Gaziantep FK'mızın bugün itibarıyla matematiksel olarak kümede kaldığını düşünüyoruz. Bu benim kendi düşüncem."

Hem Kayseri de hem Kasımpaşa'da yaşadığı başarıyı Gaziantep'te de yaşadığını belirten Yılmaz, sonraki 6 haftayı da üzerine koyarak kazanmak için oynayacaklarını ve gelecek sezon için çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Kulübün ekonomik anlamda problemleri olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bunu söylerken her şey güllük gülistanlık mı, değil. Çok büyük problemlerimiz var. Başkanımız ağır ameliyat geçirdi. Her şeyiyle yanımızda olmaya çalışıyor. Oyuncularımızın maddi sıkıntıları var. Bunun için çok çabalıyor, herkesle konuşmaya çalışıyoruz ama bir dönüş alamadık bu hafta için. Oyuncular çok değerliler, böyle bir ortamda ellerini taşın altına koyup 6 hafta kala bu başarıyı yakalamaları çok değerli benim için." değerlendirmesinde bulundu.

Şehrin ileri gelenlerine seslenen Yılmaz, "Bu takımı sahipsiz bırakmayalım, takımın yanında olalım. Geldiğimizde 18'inci, bugün 8'inci matematiksel olarak da ligde kaldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası