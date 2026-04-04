Gaziantep FK ile Alanyaspor puanları paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
19. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından verdiği pas ile sağ çaprazda topla buluşan Bayo'nun şutu dışarı gitti.
29. dakikada orta alandan ceza sahasına giren Lungoyi'nin sol kanattan yerden pası savunmadan döndü.
32. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Jo Hwang'ın vuruşu savunmadan sekerek kornere çıktı.
42. dakika Alanyaspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan İbrahim Kaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
63. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Sağ kanattan Luis Perez'in ortasında seken topla ceza alanı yayında buluşan Kozlowski, topu ağlara gönderdi: 1-1
79. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan gelişen atağında topla buluşan İbrahim Kaya'nın şutunde meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'de kaldı.
81. dakikada Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz itiraz nedeniyle sarı kart gördü.
84. dakikada Gaziantep FK'de ceza alanı içine uzun gönderilen topla buluşan Kozlowski, kaleci Victor'u geçemedi.
90. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanı önünden serbest vuruş kullanan Maxim'in şutu barajdan döndü.
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.
Karşılaşma öncesi Gaziantep FK oyuncuları sahaya, "Anadolu Ajansımızın 106. Yaşını Kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Murat Temel
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare, Luis Perez (Dk. 76 Gassama), Arda Kızıldağ (Dk. 76 Abena), Camara (Dk. 52 Kevin Rodrigues), Melih Kabasakal, Kozlowski, Lungoyi (Dk. 89 Draguş), Maxim, Bayo (Dk. 45 Yusuf Kabadayı)
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 81 Efecan Karaca), Janvier (Dk. 69 Muanza), Hagi (Dk. 39 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 81 Mounie), Ruan, Güven Yalçın (Dk. 69 Enes Keskin)
Goller: Dk. 42 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor), Dk. 63 Kozlowski (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 42 İbrahim Kaya, Dk. 62 Hadergjonaj, Dk. 90 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 80 Lungoyi, Dk. 81 Kevin Rodrigues (Gaziantep FK)