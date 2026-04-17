Gaziantep Futbol Kulübü'nde Burak Yılmaz'ın istifasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Kırmızı-siyahlılarda daha önce 2 farklı dönemde görev yapan Marius Sumudica, yeniden gündeme geldi. Rumen hoca, Mart 2024'te Türkiye'den ayrılmıştı.

Gaziantep FK'de Burak Yılmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Türkiye'de daha önce Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Rizespor'u da çalıştıran Marius Sumudica'nın düşünüldüğü öğrenildi.

Burak Yılmaz, 2-1 kaybedilen Çaykur Rizespor maçı sonrası Gaziantep FK'deki görevini bıraktı.

SÖZLEŞME SÜRESİ

Sporx'te yer alan habere göre; kırmızı-siyahlı yönetim, Süper Lig'deki tecrübesi nedeniyle ön plana çıkan 55 yaşındaki Rumen teknik adam ile gelecek sezonun sonuna kadar sözleşme yapmayı planlıyor.

Gaziantep FK'de bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında teknik direktör konusunda son kararın verilmesi bekleniyor.

Marius Sumudica

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AYRILDI

Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Okhdood'u çalıştıran Sumudica'nın, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

