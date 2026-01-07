İhlas Haber Ajansı
Bursaspor'dan hücum bölgesine takviye: Salih Kavrazlı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor, Trendyol 1'inci Lig ekibi Adana Demirspor'dan Salih Kavrazlı'yı renklerine bağladı.
Spor 15 saat önce
Bursaspor, hücum hattını Adana Demirspor'dan 23 yaşındaki Salih Kavrazlı'yı transfer ederek güçlendirdi.
- Bursaspor, Adana Demirspor'dan Salih Kavrazlı'yı transfer etti.
- 23 yaşındaki oyuncu, kanat ve forvet bölgelerinde görev yapabiliyor.
- Kavrazlı, bu sezon 13 maçta 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
- Genç futbolcu, Adana Demirspor'da takım kaptanlığı görevini üstlenmişti.
Bursaspor, hücum hattına takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, Adana Demirspor'da top koşturan Salih Kavrazlı’yı transfer etti.
Kanat ve forvet bölgelerinde görev yapabilen 23 yaşındaki oyuncu; hızı, bire birdeki etkinliği ve bitiriciliği özellikleriyle dikkat çekiyor.
Genç futbolcu, takım kaptanlığı görevini üstlendiği Adana Demirspor'da bu sezon 13 maçta 7 gol ve bir asistlik skor katkısı verdi.
