TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor, Trendyol 1'inci Lig ekibi Adana Demirspor'dan Salih Kavrazlı'yı renklerine bağladı.

Bursaspor, hücum hattına takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, Adana Demirspor'da top koşturan Salih Kavrazlı’yı transfer etti.

Kanat ve forvet bölgelerinde görev yapabilen 23 yaşındaki oyuncu; hızı, bire birdeki etkinliği ve bitiriciliği özellikleriyle dikkat çekiyor.

Genç futbolcu, takım kaptanlığı görevini üstlendiği Adana Demirspor'da bu sezon 13 maçta 7 gol ve bir asistlik skor katkısı verdi.

