Caner Erkin futbolu bıraktı: 22 yılda 10 kulüpte oynadı, 10 kupa kazandı
Caner Erkin, 37 yaşında profesyonel futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Erkin, son olarak Sakaryaspor'un başarısı için mücadele etmişti.
- Caner Erkin, 37 yaşında emeklilik kararı aldı.
- Erkin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu kararı duyurdu.
- Futbolculuk kariyerine Manisaspor'da başlayan Erkin, CSKA Moskova, Inter, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor formalarını da giydi.
- Erkin, paylaşımında bu oyuna duyduğu aşkın bir parçası olduğunu belirtti.
"Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da mücadele eden A Milli Takım'da 63 karşılaşmada sahaya çıkan Caner Erkin, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.
"BU OYUNA DUYDUĞUM AŞKIN PARÇASI"
37 yaşında emeklilik kararı alan Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
CANER ERKİN'İN KARİYERİ: 10 KUPA
Manisaspor'da futbola başlayan futbolcu, Rusya'ya CSKA Moskova, İtalya'da Inter'in yanı sıra 22 yıllık kariyerine Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor formaları da giydi.
Deneyimli futbolcu; 3 Süper Lig, 3 Rusya Kupası, 2 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupası ve 1 TFF 1.'inci Lig şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinde toplam 628 karşılaşmada görev yapan Erkin, 45 gol ve 133 asistlik performans sergiledi.