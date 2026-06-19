İhlas Haber Ajansı
Rıza Çalımbay’ın annesi Fatma Çalımbay vefat etti
Teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu Rıza Çalımbay’ın annesi Fatma Çalımbay, hayatını kaybetti.
Özetle DinleRıza Çalımbay’ın annesi Fatma Çalımbay vefat etti
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Spor az önce
Son olarak Sivasspor'u çalıştıranteknik direktör Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay vefat etti.
- Fatma Çalımbay'ın cenazesi 21 Haziran Pazar günü Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyünde defnedilecek.
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Son olarak 2024-2025 sezonunda TFF 1'inci Lig'e düşen Sivasspor'u çalıştıran 63 yaşındaki teknik direktör Rıza Çalımbay’ın annesi Fatma Çalımbay vefat etti.
Fatma Çalımbay’ın cenazesinin 21 Haziran Pazar günü Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt Köyü'nde defnedileceği belirtildi.
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